С 1 октября тюменцам придется платить за проезд своих малышей в междугородных автобусах

08:01 29 сентября 2024
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С 1 октября автовокзалы и автостанции Тюменской области на ребенка до 5 лет для проезда по междугородному маршруту придется покупать билет, ранее родители могли перевозить с собой бесплатно одного малыша без предоставления отдельного места для сидения, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Новшество вводится из-за закона, который запрещает перевозку детей без предоставления им отдельных мест для сидения, оборудованных ремнями безопасности.

 Родители смогут приобрести билеты на проезд 2-х детей не старше 12 лет со скидкой  50%. 

Теги: автобусы , билеты , дети , льготы
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