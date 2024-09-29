С 1 октября тюменцам придется платить за проезд своих малышей в междугородных автобусах

С 1 октября автовокзалы и автостанции Тюменской области на ребенка до 5 лет для проезда по междугородному маршруту придется покупать билет, ранее родители могли перевозить с собой бесплатно одного малыша без предоставления отдельного места для сидения, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Новшество вводится из-за закона, который запрещает перевозку детей без предоставления им отдельных мест для сидения, оборудованных ремнями безопасности.

Родители смогут приобрести билеты на проезд 2-х детей не старше 12 лет со скидкой 50%.