О тюменских памятниках архитектуры расскажут на лекции

14:00 12 декабря 2018
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Очередная лекция в рамках цикла "История градостроительства и архитектуры Тюменской области" пройдет в Музейном комплексе Словцова завтра, 13 декабря. Архитектор Валерий Кулачковский расскажет о памятниках архитектуры Тюмени: культовых и гражданских сооружениях, их композиционных и стилистических особенностях. 

На предыдущих лекциях тюменцы узнали об истории Зауралья и рождении первых сибирских городов, памятниках архитектуры и планировке Тобольска, а также о развитии планировочной структуры Тюмени. В следующий четверг, 20 декабря, состоится заключительная лекция цикла. Она также будет посвящена тюменским памятникам архитектуры, в частности, деревянному зодчеству.

Начало лекций в 18 часов, вход свободный. Место проведения: Музейный комплекс имени И.Я. Словцова (ул. Советская, 63).

Валерий Кулачковский — почетный архитектор России, доцент кафедры архитектуры и дизайна ТИУ, преподаватель кафедры архитектуры и градостроительства ТГИК, с 1996-й по 2002 год — главный архитектор Тюмени.

Теги: деревянное зодчество , лекции , памятники архитектуры
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