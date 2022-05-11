День заботы о памятниках провели в Тюменской области

Фото Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия ТО

Акция "День заботы о памятниках" в Тюменской области прошла на территориях более чем 100 объектов культурного наследия при участии 700 волонтеров., сообщает региональный Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия.

Формат проведения акции — субботник, но в муниципалитетах в традиционно проводят еще и лекции об истории и значимости объектов культурного наследия и экскурсий по ним. Так, в Тобольске прошёл квест "Чистые игры" — о навыках сортировки и раздельного сбора отходов, а участники акции на территориях братских могил почтили умерших минутой молчания и возложили цветы.

"Выражаем слова благодарности всем участникам акции, в том числе волонтерам и организаторам за содействие и интерес к объектам культурного наследия", - пишут сотрудники Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия.