Как провести время в Тюмени, подскажет проект "Афиша Тюмень"

Тюмень – врата Сибири. Приезжая сюда, непременно нужно окунуться в атмосферу этого города, признанного самым комфортным городом в России. Куда сходить в Тюмени, подскажет культурный проект "Афиша Тюмень".

Проект "Афиша Тюмень" представлен во всех популярных социальных сетях. Так, пользователи "ВКонтакте" могут легко найти любое мероприятие с помощью специального календаря событий. Ежедневно на страницах проекта публикуется актуальная информация о культурных мероприятиях.

Здесь вы найдете анонсы Тюменского драматического театра, филармонии, музеев, кинопремьеры, предложения от ресторанов, клубов и многое другое. Кроме того, "Афиша Тюмень" еженедельно формирует подборки мероприятий, которые можно посетить бесплатно, а также идеи для семейного досуга с детьми.

Хотите посетить Тюмень? "Афиша" станет незаменимым проводником по культурной жизни города.

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