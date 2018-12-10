Главную елку города откроют на площади 400-летия Тюмени 27 декабря

Торжественное открытие главной зеленой красавицы состоится на площади 400-летия Тюмени 27 декабря в 15 часов. Здесь же откроют Резиденцию Деда Мороза и главный каток, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

Гости праздника поучаствуют в казачьих забавах, игровых программах со сказочными персонажами. В торговых рядах можно будет купить различную продукцию. Резиденция Деда Мороза начнет свою работу еще до торжественного открытия, в 13 часов.

Своим творчеством тюменцев и гостей города будут радовать вокальная группа "Арабелла", хореографический ансамбль "Мерет" и хореографические коллективы "Центра культуры и творчества "Тюмень". Изюминкой праздника станет дискотека 80-х.

Открытие елки посетит глава Тюмени Руслан Кухарук, он поприветствует горожан, поздравит с наступающим Новым годом и зажжет фонари на прекрасной новогодней елочке. Под песню вокал-бэнда "Матрица" "В Новый год с новой строчки" пройдет праздничный салют и гостей мероприятия пригласят на открытие главного катка.