Тюменец зарегистрировал в квартире 400 мигрантов

В Тюмени за фиктивную регистрацию мигрантов уголовная ответственность грозит 19-летнему местному жителю.

На постановке иностранцев на учет молодой человек попался во второй раз. Ранее за фиктивную регистрацию 10 человек в двухкомнатной квартире, где он проживал с родственниками, суд оштрафовал его на 5 тысяч рублей. Штраф юноша уплачивать не стал.

После в том же помещении тюменец поставил на учет 411 мигрантов из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Украины. При этом по факту жилье им не предоставлялось, сообщает прокуратура Тюменской области. Было возбуждено второе уголовное дело, вскоре его рассмотри суд.