Anna Mancini дарит до -50% на всё

Дом меховой моды Anna Mancini в преддверии Нового года дарит до -50% на всю коллекцию. В салоне можно создать полный образ и приобрести уникальные изделия.

Уже с 5 декабря любой желающий может получить такой шикарный подарок. В Доме меховой моды представлены меховые и кашемировые пальто, жилеты, палантины, аксессуары из натуральной кожи, изделия из эксклюзивного меха на любой, самый искушённый вкус.

Зимний сезон 2018-2019 радует модниц яркими цветами. В тренде – пурпурный, коралловый, изумрудный, а также необычные принты, вставки и аппликации. Наиболее популярны в этом сезоне модели меховых пальто, сочетающих в себе спорт шик, любой длины. Актуальным меховым решением зимы 2018-2019 является норка. Не менее востребованы каракульча, лиса, соболь, куница и другие, особенно необычные меха.

Кроме того, "Anna Mancini" предоставляет весь спектр услуг по подбору, пошиву, уходу, экологической чистке и сервисному обслуживанию изделия на весь гарантийный срок.

Дом меховой моды "Anna Mancini" расположен в Тюмени по адресу Водопроводная, д. 16, а также бутик в ТРЦ “Гудвин”, ул. М.Горького, д.70, 1 этаж.

"Anna Mancini" – это качество, красота и роскошь в каждом изделии, высокий уровень обслуживания и индивидуальный подход!