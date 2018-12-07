Музей Романовых в Тобольске пополнился экспонатами

В музей семьи Николая II в Тобольске поступили новые экспонаты. Это балалайка работы мастера Семёна Налимова и копии исторических документов, связанных с именем руководителя первого в России оркестра народных инструментов Василия Андреева, которому покровительствовал лично Николай II. Всё это безвозмездно передал музею коллекционер музыкальных инструментов из Санкт-Петербурга Валерий Брунцев, сообщили в пресс-службе ТИАМЗ.

По историческим свидетельствам известно, что цесаревич Алексей играл на балалайке. Одним из его учителей называют надворного советника Зарубина, игравшего в оркестре Василия Андреева. Среди вещей, взятых семьей Романовых в Тобольск, были две балалайки. Автором инструментов для цесаревича был известный русский мастер Семен Налимов, которого при жизни называли "Русский Страдивари". Налимов работал в тесном сотрудничестве с Василием Андреевым. С 1895 года по 1915 год мастер изготовил около трехсот инструментов, каждый из которых сегодня представляет большую музейную ценность.