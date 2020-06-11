В Тюмени появятся таблички с указанием исторических названий улиц

В Тюмени утвержден проект по установке информационных указателей с историческими названиями улиц. Уже согласован внешний вид конструкций, которые появятся на перекрестках и улицах города, имевших исторические наименования до октября 1917 года.

26 мая под руководством главы Тюмени Руслана Кухарука состоялось заседание координационного совета по выработке единой земельной, градостроительной политики и по вопросам архитектурной деятельности в городе Тюмени, на котором повторно рассматривались предложения по внешнему виду информационных указателей с историческими названиями ключевых тюменских улиц. Было принято решение, что на отдельно стоящих конструкциях разместится соответствующая информация.

Руководитель тюменского регионального отделения Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орёл" Игорь Ракша, один из активных инициаторов установки вывесок и стендов с историческими названиями улиц, отметил, что в этот же день, 26 мая, 124 года назад состоялась коронация императора Николая II и его супруги императрицы Александры Феодоровны. А само решение об установке табличек было изначально принято в 2019 году в День Николая Чудотворца.

"Это еще одно подтверждение тому, что не нужно оглядываться на языческие даты и гороскопы, а жить нужно по Божьему провидению, ориентируясь на церковные даты. Так жили все наши предки, так делают многие люди сегодня. Радует то, что среди них встречаются и тюменские чиновники, живущие по совести и Божьим заповедям. Такие решения особенно важны в год празднования 400-летия Тобольско-Тюменской митрополии, к тому же регион готовится к приезду Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и почетной делегации – зампредседателя ВРНС Константина Малофеева, зампредседателя Совета Общества "Двуглавый орел" Леонида Решетникова, председателя Наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анны Громовой. Это люди, которые уже неоднократно говорили и доказывали, что история Великой России не ограничивается последним столетием, а имеет тысячелетний путь развития, который и привел к созданию могучей державы", - отметил Игорь Ракша.

Он также поддержал решение о том, чтобы сделать отдельно стоящие красивые конструкции. Однако если собственники зданий не против того, чтобы повесить указатель на фасад, то можно это также использовать.

Вопрос о возвращении улицам Тюмени исторических названий рассматривался уже на протяжении многих лет, однако компромисс найти не удавалось. Позднее инициативная группа вышла с предложением добавить дореволюционные названия улиц, чтобы восстановить историческую справедливость.

Как заявил генерал-лейтенант, историк Леонид Решетников, Тюменская область благодаря своему решению станет примером для всей страны по возвращению исторических ценностей великой тысячелетней России и символом окончания затянувшейся более, чем на 100 лет Гражданской войны.

Но на этом тюменцы не собираются останавливаться. Так, в рамках "Императорского маршрута" предложено вернуться к рассмотрению инициативы по установке на месте разрушенных храмов и часовен их маленьких копий, макетов с соответствующими информационными стендами, из которых можно узнать историю того или иного сооружения. Таких мест в областной столице немало: например, у Машиностроительного техникума, у моста Влюбленных или на улице Хохрякова, где был взорван Успенский собор. Эту идею уже поддержал Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, региональное отделение Общества "Двуглавый орёл".

Еще один важный проект, предложенный создателем "Бессмертного полка" Геннадием Ивановым, это установка небольшой часовни Воинской славы у Вечного огня в начале Тюмени.

"В подмосковной Кубинке впервые построили потрясающий Главный храм Вооруженных Сил России в честь Воскресения Христова, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на долю нашей страны. Почему бы и нам не сделать место, где все желающие смогут помолиться и поставить свечку в память и благодарность за Победу нашим дедам и прадедам? Это будет особенно важно и для воспитания подрастающего поколения", - подчеркнул Игорь Ракша.

По его словам, это еще один из этапов возвращения к истокам, ведь появление Вечного огня перекликается с вечно горящей лампадой или поставленной в церкви свечой.

Геннадий Иванов также предложил разместить музей "Бессмертного полка" в центре Тюмени – возле аллеи кошек, где в настоящее время планируется благоустройство территории между зданиями на ул. Республики, 46 и Первомайской, 11. Здесь же планируется поставить памятник Юрию Гуляеву, певцу и композитору, народному артисту СССР, уроженцу Тюмени.