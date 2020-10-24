В ноябре выходит в свет роман о Романовых, по которому снимут фильм и сериал

Исторический роман о семье Николая II выходит в свет в ноябре. о мотивам этого произведения Первый канал, как и в случае с "Тоболом", снимет полнометражный фильм и 12 серий.

Роман написал тюменский писать Сергей Козлов в соавторстве с Дмитрием Мизгулиным. По мотивам произведения уже написаны сценарии к полнометражному фильму и 12-серийному сериалу, который выйдет на Первом канале. Начало съемок планируется в 2021 году при условии, что не помешает пандемия.

- Сценарий по сериалу еще перерабатывается. Проект масштабный, исторический. В нем заинтересованы как федеральный канал, так и правительство Тюменской области, и спонсоры. Вопросы по финансированию решаются. Съемки пройдут в Тобольске, Перми, Екатеринбурге, - комментирует продюсер фильма "Тобол" Олег Урушев.

Автор книги отметил, что роман на 95% близок к правде о царе и царской семье, о попытках освободить последнего российского императора. В нем отражаются события 1914, 1918 годов, упоминаются и более ранние времена, например, Александра I. Оканчивается роман маем 1945 года. "Выдуманных героев в нем всего три человека, все остальные — реальные люди", - сообщил Козлов.

В конце романа размещен список судеб этих героев. Описано, кто убивал, кто был жертвой и все, кто пытался освободить царя и его семью. В романе описывается и остановка царской семьи в селе Покровское Тобольского района напротив дома, где родился Григорий Распутин, и вторая попытка офицеров спасти императора.