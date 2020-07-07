Тюменцы фотографируются у памятника Святой многодетной семье и принимают участие в конкурсе

Фото: Дмитрий Сиялов

Конкурс фотографий недавно установленного памятника Святой многодетной семье запустили в Тюмени. Принять участие в нем могут все желающие, приз получит каждый, а в День семьи, любви и верности будут разыграны ценные подарки.

Условия конкурса довольно простые. Необходимо прийти на Набережную реки Туры в район Масловского взвоза, сделать фотографию памятника Святой многодетной семье, либо сфотографироваться у него самому или с семьей, затем выложить фотографию в социальные сети Вконтакте или Инстаграм с хэштегом #святаясемья и получить подарок от организаторов - общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел" - в Ильинском монастыре (ул. 25 Октября, 29).

Победителей определят среди всех участников с помощью генератора случайных чисел. Организаторы учтут фотоработы, которые были выложены в обеих социальных сетях. Итоги конкурса опубликуют в группе тюменского отделения общества "Двуглавый орел" во ВКонтакте. За 1 место победителю вручат часы Casio G-shock, за второе самокат и за третье место настенные часы.

Принять участие в конкурсе могут все желающие, независимо от возраста. Для этого не обязательно иметь профессиональный фотоаппарат, подойдет и камера смартфона. Кстати, фотографии с оригинальной композицией и художественной ценностью будут поощряться дополнительными призами на усмотрение организаторов конкурса.

Информационным партнером конкурса выступает популярный паблик "Афиша Тюмень".

Напомним, открытие памятника Святой многодетной семье состоялось в Тюмени на Набережной Туры в рамках Стратегии народосбережения, разработанной и принятой Патриархом всея Руси Кириллом на Всемирном Русском Народном Соборе в ноябре 2019 года, на народные пожертвования: сбор средств проводил благотворительный фонд "Святителя Василия Великого" при поддержке Общества "Двуглавый Орёл", Елисаветинско-Сергиевского общества

и ВРНС. Примечательно, что установка монумента проходила в день коронации последнего императора России – 26 мая. Макет был разработан скульптором Ириной Макаровой, преподавателем Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Скульптурную композицию собрали в городе Жуковском на литейном производстве "Лит-Арт", а затем доставили в Тюмень.

Место выбрано неслучайно – именно на этом месте Туры раньше находилась речная пристань, к которой подходили железнодорожные пути. В 1917 году отсюда царская семья была отправлена по реке на пароходе "Русь" в Тобольск, о чем Император Николай II сделал запись в своем дневнике.

Памятник находится на территории Богородице-Рождественского Ильинского монастыря, но любоваться им может каждый, в том числе со стороны реки. К нему планируется обустроить отдельный вход. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятит памятник во время своего визита в Тюменскую область, который запланировали в 2020 году.