В тюменском Богородице-Рождественском Ильинском женском монастыре почтили память многодетной семьи Николая II

Фото: общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый орёл"

В день 102-ой годовщины семьи последнего российского императора, 17 июля, в Тюменском Богородице-Рождественском Ильинском женском монастыре в состоялась служба памяти и прошел Крестный ход в честь Святых царственных страстотерпцев, в котором принял участие митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Об этом сообщает пресс-служба Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орёл".

"В этом событии мы должны видеть, в первую очередь, пример крепости царственной семьи, любви и верности, которую они проявляли, и, самое главное, они безропотно несли страдание, показали пример христианского духа, заложили для нас основы сохранения православной веры. Сегодня мы возвращаемся к правде, истине и, не таясь, прославляем это событие. Через него все должны понять, в чем же красота Царственных страстотерпцев, которые являются образцом любви, верности и красоты семейной жизни. Не без Воли Божьей нам дан этот пример верности вере, верности Богу и проявления любви к ближнему", — отметил Владыка Димитрий.

На мероприятии присутствовал руководитель тюменского отделения Общества "Двуглавый Орёл" Игорь Ракша. Он отметил, что убийство многодетной семьи последнего российского Императора Николая II, — это не только трагедия уничтожения честной и чистой душой семьи, но и предательство во всех его проявлениях.

"С уничтожением этой семьи были уничтожены главные национальные и народные ценности. Мы должны стремиться к возрождению тех традиций, благодаря которым Россия стала могучей в тысячелетний период, когда Россия существовала как православное Царство", — поделился Игорь Рафаэльевич.

На мероприятии присутствовал муфтий духовного управления мусульман Сибири и Дальнего Востока Зиганшин Ильдар-хазрат. Он подчеркнул, что семья Николая II является примером для многих мусульман, ведь именно в те времена Русь жила единой дружной страной, и не было разделения по национальному признаку.

Несмотря на пандемию в храм пришло много неравнодушных людей, что свидетельствует о том, что с каждым годом все больше людей осознают произошедшую трагедию. Они соблюдали все необходимые меры безопасности и находились на достаточном расстоянии друг от друга.

"Когда мы все осознаем – мы поймем, что тот путь, который нам предложили большевики сотни лет назад, – неприемлем. Нам нужна великая страна и спокойное созидательное развитие", — подчеркнул Игорь Ракша.

Напомним, сейчас в социальных сетях проходит конкурс фотографий недавно установленного памятника Святой многодетной семье, расположенного на территории Богородице-Рождественского Ильинского женского монастыря.

Условия конкурса довольно простые. Необходимо прийти на набережную реки Туры в район Масловского взвоза, сделать фотографию памятника Святой многодетной семье, либо сфотографироваться у него самому или с семьей, затем выложить фотографию в социальные сети ВКонтакте или Инстаграм с хэштегом #святаясемья и получить подарок от организаторов — "Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орёл" — в Ильинском монастыре (ул. 25 Октября, 29).

Принять участие в конкурсе могут все желающие независимо от возраста. Для этого не обязательно иметь профессиональный фотоаппарат, подойдет и камера смартфона. Фотографии с оригинальной композицией и художественной ценностью будут поощряться дополнительными призами на усмотрение организаторов конкурса.

Открытие памятника Святой многодетной семье возведенного на народные пожертвования состоялось в Тюмени на набережной Туры в рамках Стратегии народосбережения, разработанной и принятой Патриархом всея Руси Кириллом на Всемирном Русском Народном Соборе в ноябре 2019 года. Сбор средств проводил благотворительный фонд "Святителя Василия Великого" при поддержке Общества "Двуглавый Орёл", Елисаветинско-Сергиевского общества и ВРНС.

"У памятника установят красивые ворота, доступ к нему будет ежедневным, чтобы люди могли прийти и побыть у него. Я думаю, что это место станет местом почитания молодоженов. Они будут приезжать к памятнику, чтобы Господь им дал крепость взаимной любви несмотря ни на какие невзгоды, а примером этой стойкости станет Царская семья", — подытожил Владыка Димитрий.

Все с нетерпением ждут приезда Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, который освятит памятник во время своего визита в Тюменскую область.