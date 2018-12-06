Мобильное приложение "VisitTyumen" запустило викторину с призами

Фото пресс-службы Агентства туризма и продвижения Тюменской области

Тюменцы могут принять участие в викторине, посвященной достопримечательностям и истории Тюменской области, которую запустило мобильное приложение "Visit Tyumen". Отвечая на вопросы, участники узнают много интересного, проверят свои знания о родном крае и смогут получить приятные призы, рассказали в пресс-службе агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Отвечать на вопросы можно в двух форматах – онлайн-викторины и интерактивной викторины. Чтобы пройти онлайн-викторину, достаточно установить на смартфон приложение "Visit Tyumen", авторизоваться через социальные сети или завести логин и пароль. Набрав достаточное количество правильных ответов, можно получить в подарок брендированную продукцию "VisitTyumen" - носки, перчатки или термокружку.

Стать участником интерактивной викторины можно, посетив презентационный стенд "VisitTyumen" в одном из торговых центров Тюмени. Здесь предложат ознакомиться с 3D-метками, прослушать аудиоинформацию и ответить на вопросы викторины. Победители получат в подарок горячий кофе или сувенирные магниты.

Выдача призов производится на презентационных стендах "VisitTyumen" в торговых центрах Тюмени. Для получения приза необходимо показать администратору стенда статус пройденной игры на своем устройстве и сообщить логин своего личного кабинета.

Первый стенд начнет свою работу 6 декабря в ТРЦ "Сити Молл"

Приложение VisitTyumen доступно для скачивания:

iOS bit.ly/VisitTyumen_appStore

Android bit.ly/visitTyumen_GooglePlay