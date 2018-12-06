Насыщенные новогодние программы ждут тюменцев в декабре и январе

Фото Екатерины Шиловой

Праздничное оформление Тюмени будет завершено к 20 декабря, игровые новогодние программы стартуют с 30 декабря и будут проходить каждый день, кроме 1 января. Об этом и не только рассказали участники пресс-конференции, посвященной новогодним мероприятиям, которая состоялась в ИА "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Директор департамента культуры администрации города Тюмени Ирина Алексеева сообщила о том, что главным предновогодним событием станет открытие центральной елки. Ее установят на площади 400-летия Тюмени. Кроме того, там же зальют огромный каток и организуют работу резиденции Деда Мороза.

"Подготовка к открытию главной площадки включает в себя много составляющих. Поэтому точная дата открытия еще не определена, но с уверенностью могу сказать, что это будет в период с 25 по 27 декабря", — подчеркнула она.

Кроме того, Ирина Алексеева отметила, что в этом году традиционно состоится "Битва снеговиков", на этот раз она пройдет в Гилевской роще.

Руководитель управы Центрального административного округа Владислав Черкашин рассказал о том, что еще ждет горожан и как украсят областную столицу.

"Украшены будут городские парки и скверы. До 20 декабря будет завершено праздничное оформление. Ресторанная группа "Максим" возле драмтеатра установит в подарок горожанам конструкцию "Маска со свечой". Площадь 400-летия Тюмени украсят и другие объекты, например, снежные скульптуры Деда Мороза и Снегурочки. Со стороны улицы Республики появится поздравительная надпись "С новым годом, Тюмень", со стороны улицы Максима Горького рядом с композицией "Счастье" установят "Сундук со сладостями". Двускатная и односкатная горки, функциональная скульптурная композиция для малышей появится на площади 400-летия Тюмени помимо катка для детей и взрослых", — отметил он.

Начальник отдела по организации и проведению общегородских мероприятий центра культуры и творчества "Тюмень" Олеся Семенова поведала о городских новогодних мероприятиях.

"На Цветном бульваре пройдут новогодние праздничные программы под названием "Путешествие в Чудесад или как достать перо Жар-птицы". Дед Мороз из Великого Устюга привез нам Василису, которая на своей страничке в Инстаграме рассказывает о новогодних мероприятиях, а также ледяную капсулу, открытие которой состоится 30 декабря на Цветном бульваре в 14 часов. В этой капсуле будет послание о том, как найти перо Жар-птицы. Ребята пройдут игровую программу и получат паспорт волшебника. Этот паспорт в финале 9 января даст им право участвовать в розыгрыше детских планшетов", — отметила она.

Кроме того, Олеся Семенова рассказала, что праздничные программы пройдут и в парке Затюменском. Они стартуют 30 декабря в 13 часов. Ежедневно там будут рассказывать "Затюменские сказки", разные каждый день. 31 декабря в экопарк пригласят всех пап с детьми, гостей будут ждать забеги за зеленым горошком, массовые скатывания с горок, танцы папатутов и другие, не менее интересные развлечения для детей и их пап.

Парад Дед Морозов, забеги Снегурочек, конкурс красоты среди Бабок Ёжек — все это и не только ждет тюменцев. Подробную информацию можно будет найти в группе "Официальные мероприятия "Тюмень", а также на сайтах департамента культуры Администрации города Тюмени во вкладке "Новый год и Рождество", на сайте "Центра культуры и творчества "Тюмень".