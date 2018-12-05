Эксперты из стран СНГ поделятся с тюменцами опытом в медиа и урбанистике

Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория"

Talk-форум Культuritsa c лекциями и мастер-классами от экспертов из Узбекистана, Азербайджана, Молдавии и Казахстана состоится в Музейном комплексе имени Словцова 9 декабря. Мероприятие пройдет по пяти направлениям: творчество, креативные индустрии, урбанистика, медиа и социальное предпринимательство.

Художник из Казахстана Данияр Кдыров, рисующий для игр Crossout и Star Conflict, создаст в прямом эфире концепт-арт с видом на Тюмень. О развитии социального предпринимательства в Азербайджане расскажет Сара Раджабли, первый социальный предприниматель, представляющая эту страну в ООН. О развитии медиаиндустрии в Узбекистане и о том, как создать уникальный медиапродукт на ТВ, расскажет Хабибулло Набиев, директор компании KHABI по созданию клипов, ведущий авторской передачи "Премьера" на канале ZorTv, в которой общается с приглашенными знаменитыми артистами.

На тему креативных индустрий поговорит с тюменцами Жулдыз Сейсенбекова из Казахстана. Руководитель креативного департамента проектного офиса "Новая экономика", организатор фестиваля креативных индустрий и масштабного детского шоу-показа предложит поразмышлять о том, каким должно быть первое креативное пространство в Тюмени с событийным, внешним и внутренним наполнениями. На мастер-классе Констанцы Дохотару, архитектора-урбаниста, специалиста по возрождению городов, поговорят о пути урбаниста, а также эксперт поделится опытом развития городов Молдавии, сообщает мультицентр "Моя территория".

Начало форума в 11 часов. Чтобы стать его участником, нужно зарегистрироваться по ссылке.