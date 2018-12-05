Исторический парк приглашает тюменцев на новогодние мероприятия

Фото пресс-службы ТМПО

Серия новогодних мастер-классов и праздничных мероприятий стартовала в тюменском историческом парке "Россия – моя история", сообщили в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения.

Уже сейчас все желающие могут посетить почтовую службу Деда Мороза, работа которой продлится до 31 декабря. Напишите письмо от себя лично! Можно составить wish list и оповестить о нем близких, так погоня за новогодними подарками для них значительно упроститься. Также вы сами можете стать волшебником для своих родных и близких.

С 11 декабря по 15 января гости исторического парка смогут принять участие в творческих мастер-классах "Снежный шар", "Эх, валенки!", "Северяночка", а также в квесте "Безумный новый год", музейном уроке "Как встречали Новый год" и других мероприятиях.

Подробная информация о мероприятиях публикуется в группе https://vk.com/myhistory_project_tmn. Задать вопросы можно по телефону: +7(345)268-11-11.