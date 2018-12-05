Детский омбудсмен Анна Кузнецова поддержала инициативы тюменских добровольцев

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Тюменский проект "Киберпатруль" стал участником программы акселерации в рамках конкурса "Доброволец России" и был презентован на международном форуме добровольцев в Москве.

"Киберпатруль" направлен на обеспечение безопасности детей в информационном пространстве, признан одной из лучших волонтёрских инициатив среди 15 000 участников конкурса "Доброволец России" и рекомендован для тиражирования по всей стране. Его главное преимущество перед похожими проектами других регионов - сразу после выявления ребёнка, находящегося в трудной жизненной ситуации, к работе с ним оперативно подключаются все органы системы профилактики.

Об этом на встрече с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребёнка Анной Кузнецовой с финалистами конкурса рассказал куратор проекта Алексей Краев. "Работа с ребёнком не должна ограничиваться взаимодействием с ним в сети Интернет. Важно занять подростка в реальной жизни, в том числе через включение в позитивные молодёжные сообщества и прямое взаимодействие с наставником, – отметил тюменец.

На презентационной площадке Краев предложил создать модель единого урока безопасности в информационном пространстве, который сможет использовать каждый учитель в работе с детьми. Анна Кузнецова поддержала тюменские инициативы и предложила в рабочем порядке приступить к их реализации, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.