В тюменской школе состоится зарядка с чемпионом

Фото Александра Пересторонина

На "Зарядку с чемпионом" 6 декабря выйдут ученики тюменской школы №92 (Гондатти, 13). Урок для пятиклассников проведет двукратная чемпионка мира и трёхкратная чемпионка Европы по бодибилдингу, посол ГТО в Тюменской области, депутат Тюменской гордумы Наталья Проскурякова.

Цель мероприятия – популяризация спорта среди детей, привлечение их крегулярным занятиям физической культурой и укрепление их здоровья, спортивно-патриотическое воспитание подрастающего поколения на реальных примерах спортсменов, добившихся высоких результатов в спорте.

В течение урока Наталья Проскурякова пообщается со школьниками, расскажет им об основных аспектах здорового образа жизни, покажет полезные упражнения, поделится опытом, ответит на вопросы детей и откроет секрет – как стать чемпионом. Участники мероприятия получат заряд бодрости и много положительных эмоций, а также стимул для занятий спортом и достижения высоких результатов.

Помимо Натальи,в а кции поучаствовует абсолютный чемпион России и международных соревнований "Гран-При России" по бодибилдингу Артем Терентьев.

Традиционная акция "Зарядка с чемпионом" проходит в рамках проекта ОНФ "Легенды спорта – детям". Ранее в Тюмени в рамках этого проекта мастер-классы для детей проводили олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, многократный чемпион мира и Европы по боксу Евгений Макаренко и его тренер Василий Вольф, а также тренер знаменитого Кости Цзю - Владимир Черня.