Представители Народного фронта в Тюменской области приняли участие в съезде ОНФ

Фото пресс-службы регионального отделения ОНФ

Представители тюменского отделения Общероссийского народного фронта приняли участие в съезде ОНФ, который прошел 29 ноября в Москве. В состав делегации вошли сопредседатели и члены регионального штаба ОНФ, эксперты, финалисты конкурса "Лидеры России", сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

"Съезд стал масштабным народным мероприятием, объединившим представителей общественности со всех уголков страны. В ходе плодотворной работы активистов была разработана "дорожная карта" народного контроля за реализацией "майского указа" президента РФ. В плане работы – 12 тематических приоритетных направлений, которые являются особенно значимыми для простых людей. Это вопросы здравоохранения, демографии, образования, ЖКХ, экологии и другие. Работа предстоит серьезная", – подчеркнула сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области, модератор региональной тематической площадки "Образование" Ольга Ройтблат.

В рамках мероприятия состоялась презентация разработанного ОНФ нового мобильного приложения "Народный контроль", которое уже скачали порядка 2 тыс. человек. Около половины из них прошли первый опрос, который посвящен здоровому образу жизни.

"На съезде было озвучено предложение объявить 2020 г. Годом отца в России. Полностью поддерживаю эту инициативу, так как она позволит в очередной раз акцентировать внимание на мужском здоровье, необходимости развития активного социального долголетия, демографических проблемах. Сейчас Россия занимает одно из первых мест в Европе по смертности мужчин трудоспособного возраста, лишь 57% из них доживают до 65 лет", – отметил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Тюменской области, модератор тематической площадки ОНФ "Демография" Александр Пересторонин.

Одной из площадок съезда стала площадка "Молодежки ОНФ", где были подведены итоги работы проектов "Безопасность детства", "Класс добра", "Связь поколений" и др. Представители тюменской "Молодежки ОНФ" получили благодарственные письма от команды проекта.

"Наша площадка объединяет неравнодушных людей молодого возраста, которые находят время для добрых дел и помощи людям. Мы реализуем патриотические проекты, чтобы воспитать в нашей молодежи любовь к Родине, проводим спортивные, познавательные и благотворительные акции. В рамках проекта "Безопасность детства" осуществляем мониторинг состояния детских площадок и других объектов. Радует то, что наша деятельность приносит ощутимый результат. На съезде ОНФ мы встретились с нашими единомышленниками, с которыми предстоит работать дальше", – поделился представитель команды "Молодежки ОНФ" в Тюменской области Тимур Нигматуллин.

Добавим, что в мероприятии приняли участие более 4 тыс. человек – федеральные и региональные эксперты ОНФ, активисты и "народные контролеры" из всех регионов России, представители волонтерских и добровольческих движений, федеральные и региональные журналисты, финалисты конкурса "Лидеры России". Главная тема съезда – народный контроль за исполнением нового "майского указа" президента России, лидера ОНФ Владимира Путина.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.