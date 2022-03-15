Флаг со знаком "Z" установят в Тюмени над Мостом влюбленных

Представители регионального отделения Народного фронта 15 марта проведут в Тюмени акцию в поддержку российских солдат и офицеров, участвующих в специальной операции на территории Украины. Общественники установят флаг со знаком "Z" на одной из самых высоких точек регионального центра – на Мосту влюбленных.

Во время водружения флага активисты ОНФ раздадут тюменцам наклейки с буквой "Z", которые можно будет нанести на стекло автомобиля или окно дома.

"Главная цель мероприятия – выразить солидарность с решением президента и поддержать российских военных, которые рискуя собственной жизнью, борются с установившимся там неофашизмом", - сообщают организаторы.

Начало акции - в 14:00.