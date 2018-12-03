В Тюмени подвели итоги фестиваля-конкурса "Золотой микрофон"

Фото Сергея Елесина

Грандиозный гала-концерт юбилейного регионального фестиваля-конкурса "Золотой микрофон" состоялся 2 декабря на сцене дома культуры и творчества "Торфяник". В зале царила атмосфера таинственности и ожидания.

Сказочной песней открыла фестиваль народная артистка Беларуси, советская и белорусская эстрадная певица, участница первого состава ансамбля "Верасы" Ядвига Поплавская. Зрители с восторгом слушали песню этой прекрасной исполнительницы и подпевали в такт.

"Я впервые в Тюмени на таком фестивале, очень впечатлило количество участников, все ребята очень талантливые. Возрастные категории были разнообразные, дети впечатляют своей непосредственностью. Самое главное при оценке творческих номеров это присутствие интонации и мелодии в выступлениях ребят. Низкий поклон всем педагогам, которые взрастили таких талантливых ребят, их работа видна в первую очередь. Не стоит расстраиваться ребятам, которые не получили наград, это только начало, и значит, что есть над чем работать, чтобы представить свое творчество в следующем году. Перед нами стоял действительно не простой выбор, но мы постарались оценить всех по достоинству", - поделилась Ядвига Константиновна.

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Директор департамента культуры администрации города Тюмени Ирина Алексеева поприветствовала всех присутствующих и членов жюри. Она особенно отметила присутствие Ядвиги Поплавской и то, что она смогла найти время и посетить юбилейный фестиваль. Ирина Александровна подчеркнула, что в этом году собралось по-настоящему звездное жюри, было задействовано шесть площадок для удобства участников, очень впечатлила география конкурса, ведь в этом году в нем принимали участие маленькие звездочки не только нашего города, но и других регионов, таких как Югра, Екатеринбург, Ямал и других.

"Низкий поклон и слова благодарности всем, благодаря кому это чудо смогло свершиться, а это родители и педагоги. За вашу поддержку, ежедневную работу в подготовке юных звездочек. Конечно же, спасибо членам жюри за внимание и объективную оценку каждого конкурсанта. Учреждения культуры также заслуживают слов благодарности за гостеприимное предоставление площадок: это Тюменская филармония, детские школы искусств "Гармония" и "Этюд", Дома культуры "Орфей", "Торфяник" и "Центр татарской культуры". Благодарим всех танцоров, вокалистов, актеров и исполнителей за участие, хотим пожелать дальнейших творческих успехов, больших ярких выступлений и высоких заслуженных наград", - подчеркнула Ирина Алексеева.

Впечатлил зрителей номер от рекордсмена книги рекордов России, силового жонглера, артиста Санкт-Петербургского цирка, участника телевизионных шоу "Минута Славы", "Я могу" Игоря Попова. Гости концерта с замиранием сердца смотрели на то, как артист жонглирует тяжелейшими гирями и шарами.

Обладателями гран-при юбилейного фестиваля в различных номинациях стали: Влада Хамидуллина, воспитанница цирковой студии "Икар" - в номинации "Цирк", ансамбль классического танца "Антре" - в номинации "Хореография", Юлия Шамало - в номинации "Театр/художественное слово" и Полина Сюткина в номинации "Вокал".

Фестиваль "Золотой микрофон" завершился в этом году, но вновь откроет свои двери для всех желающих уже в новом 2019 году и обещает быть еще более масштабным и впечатляющим.

Организаторами фестиваля-конкурса являются департамент культуры администрации города Тюмени и центр культуры и творчества "Тюмень".