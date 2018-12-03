Тюменцам понравилась музейная выставка-ярмарка "Новогодье"

Фото пресс-службы ТМПО

Масштабная выставка-ярмарка "Новогодье" развернулась 1 и 2 декабря в Музейном комплексе имени Ивана Словцова. Лучшие мастера художественных промыслов и ремесел представили здесь свои работы.

На открытии выступали ансамбль народного танца "Юность Сибири" и хор "Сибирская забавушка", с наступившей зимой всех поздравлял Дедушка Мороз. Дети фотографировались с Дедушкой и загадывали желания. Участник викторины, первым правильно ответивший о музеях Тюмени, получил приглашение на выставку "Шедевры художественной коллекции".

На первом этаже развернулись десятки мастеров из Тюмени и области. Многие мастерицы были в красивых тематических костюмах, что еще больше помогло гостям погрузиться в атмосферу праздничной ярмарки.

По словам тюменки Олеси, на такой ярмарке она впервые и удивлена ее масштабом:

Мастера творчески подошли к этому мероприятию – многие красиво оформили столы, некоторые из них даже нарядились в русские народные костюмы. Я рада, что сегодня смогла посмотреть на такое разнообразие изделий ручной работы, кое-что приобрела для себя и в подарок маме.

Мастерицы не только с удовольствием рассказывали гостям о своих изделиях, но и проводили полезные мастер-классы: "Подвеска-Ангел", "Оленёнок", "Браслет-Дружбы", "Снежный вальс", "Игрушечный HAND-MADE" и многие другие.

Веселье на ярмарке продолжилось спектаклем "Мишкина ёлка" от Тюменского государственного театра кукол и масок. Зайчонок, Волчонок и Лисёнок вместе с юными зрителями смогли разбудить Мишутку и показали ему, как встречают Новый год. Десятки юных зрителей с восторгом приняли постановку.

Во время ярмарки состоялась презентация новогодних программ музеев городов Тюмени, Тобольска и Ялуторовска. Все желающие могли получить консультацию сотрудников музеев и выбрать подходящие для себя варианты досуга.