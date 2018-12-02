Тюменцы собирают одноразовую посуду для бездомных

Тюменский центр помощи "Милосердие" принимает одноразовую посуду в помощь бездомным. Требуется 200 тарелок, стаканов, ложек разных размеров.

Как объяснили сотрудники центра, они предлагают горячую еду для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, особенно это востребовано в холодное время года. Одноразовая посуда позволяет выбрасывать ее в мусор сразу после употребления пищи. Ведь не всегда у людей есть желание и возможность помыть тарелки и стаканы, а если скапливается грязная посуда – появляются тараканы.

Кроме того, центру нужны большие мусорные пакеты, чистящие средства, мыло, шампунь и жидкость для обработки от вшей, пишет "Вслух.ру".

Привозить вещи можно по адресу: ул. Воронинские горки, 182, к. 1, гостиница "Искра".