Книги фонда "Возрождение Тобольска" становятся достоянием библиотек

Тюменский региональный общественный фонд "Возрождение Тобольска" уже на протяжении почти 24 лет выпускает книги по истории Сибири, искусству и военной истории. Уникальные по качеству и содержанию издания передают в региональные библиотеки, вручают организациям ветеранов и школьным педагогам.

Как рассказал председатель региональной общественной организации "Союз десантников" Григорий Григорьев, книги просто великолепные – и по содержанию, и по формату. Особый интерес у десантников вызывают книги, связанные с военной тематикой – издания из серии "Великая Победа" "Битва за Сталинград", "Победа над Японией", "Московская битва", "В труде как в бою". Во время проведения общественных мероприятий, связанных с воинской славой России, организаторы преподносят книги в дар ветеранам и педагогам, пишет "Тюменская область сегодня".

На мероприятии в Богандинском, которое состоялось в конце ноября, общественники подарили книги из серии "Великая Победа", изданные фондом, трем школьным библиотекам поселков Винзили, Богандинский и Боровое. По мнению Григория Григорьева, такие издания помогают в воспитании молодежи, передают молодым поколениям историческую правду и формируют мировоззрение.

С фондом "Возрождение Тобольска" также сотрудничают региональные общественные организации ветеранов-пограничников и ветеранов морской пехоты.