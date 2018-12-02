Танцоры со всей России выступят на фестивале "Без слов" в Тюмени

Третий всероссийский хореографический фестиваль "Без слов" пройдет в Тюмени с 6 по 9 декабря. Танцоров со всей России – всего 16 команд – примет Молодежный театральный центр "Космос".

На сцене "Космоса" выступят команды из Самары, Новосибирска, Перми, Челябинска, Красноярска, Липецка, Омска и Тюмени. Хэдлайнерами фестиваля станут Татьяна и Елизавета Тарабановы, Юлия Овчарова, Екатерина Балякина из Санкт-Петербурга со спектаклем "How to play joy?". Хореография поставил Диего Сану из Коста-Рики. Еще один гость фестиваля – танцевальная компания ZONK`A из Екатеринбурга, которая выступит со спектаклем "Эссенция" — номинантом премии "Золотая Маска", пишет "Мой портал".

С расписанием выступлений можно познакомиться здесь. Вход на фестиваль свободный.

Отметим, фестиваль "без слов" уже в третий раз проходит в Тюмени. В прошлые годы он объединил более 2500 танцоров и зрителей.