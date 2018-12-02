Строительство новой школы в Заводоуковске заканчивается

В Заводоуковске строительные бригады приступили к финальному этапу строительства новой школы и стадиона. Образовательное учреждение планируют сдать в срок и открыть двери уже к новому учебному году.

Фундамент будущей школы заложили четыре месяца назад на улице Летней в микрорайоне Новом. В настоящее время заканчивается кладка карнизной части здания, к работе приступили кровельщики. Когда в помещения заведут свет, вода и тепло, приедут бригады отделочников.

В первом корпусе образовательного учреждения, где расположатся 27 учебных классов, готовы внутренние перегородки и лестничные пролёты. Здесь же разместят фойе, гардероб, столовую и санузлы. Второй блок полностью займут актовый и спортивный залы, библиотека и мастерские, пишет "Тюменская область сегодня".

При строительстве школы используют материалы местных производителей. Например, плиты перекрытия, перемычки и железобетонные опорные подушки поставил Заводоуковский КСМ. Окна от заводоуковской производственной компании "Кедр-маркетинг". Кирпич забутовочный и облицовочный закупали на Винзилинском заводе керамических стеновых материалов.