Школьница из Тюменского района стала призером конкурса молодых исследователей Урала

Старшеклассница Онохинской средней школы Тюменского района Анна Шанаурова стала призером соревнований молодых исследователей Уральского федерального округа, которые проходили в Челябинске в рамках программы "Шаг в будущее".

Анна Шанаурова представляла на соревнованиях Тюменскую область. Она презентовала проект "Исследование истории села Онохино". Выступление получило высокую оценку, экспертная комиссия признала работу одной из лучших и присудила Анне почетное второе место, пишет "Мегатюмень".

Над своей работой Анна трудилась вместе с научным руководителем - учителем истории и обществознания Онохинской школы Юлией Гончар.

Отметим, "Шаг в будущее" - это российская научно-социальная программа для молодежи и школьников, которая объединяет людей, нацеленных на создание современной техники и высоких технологий, а также решение научных задач и инновационное развитие России. Ее главная цель - воспитание и поддержка молодых талантов, занимающихся наукой и техникой.