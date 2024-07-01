В Западно-Сибирском научном центре за год зарегистрировали 21 патент на изобретения и селекционное достижение

Участники Западно-Сибирского научного центра в 2023 году зарегистрировали 21 патент на изобретение и одно селекционное достижение, получили 11 свидетельств на программы ЭВМ. Внедрили 4 технологии и выпустили 69 наименований новой высокотехнологичной продукции, сообщается на сайте областного правительства.

Ученые проводят успешные опытно-промышленные испытания и налаживают серийный выпуск востребованной продукции тюменские предприятия, входящие в Ассоциацию "Нефтегазовый кластер". Продолжает работу по поддержке новаторов и технопарк. Здесь реализуется более шести десятков инновационных проектов.

"В Тюменской области сразу в нескольких направлениях исследователи создают и продвигают технологические и научно-технические проекты. Тюменские исследователи, инженеры и ученые вносят весомый вклад в научно-технологическое развитие нашего региона", – отметил губернатор Александр Моор, поздравляя ученых с Днем изобретателя и рационализатора в России.