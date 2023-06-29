Пользу и вкус наринэ высоко оценили участники клинического исследования

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Наринэ – это кисломолочный продукт, который нормализует кишечную флору, подавляет стафилококковую инфекцию, повышает иммунитет. В аптеках можно встретить такой препарат в таблетках для приготовления лечебного напитка в домашних условиях. В линейке кисломолочных продуктов "Живи ЗдорОво" наринэ полностью готов к употреблению, а его польза подтверждена клиническими исследованиями.

Этот напиток и его лечебные свойства известны уже много лет. Еще в 1980-е годы его бесплатно выдавали на молочных кухнях детям с ослабленным иммунитетом, а также вводили в рацион детей дошкольного и школьного возраста в сезон простудных заболеваний. Врачи выписывали его для восстановления после употребления антибиотиков, а также женщинам в период беременности и лактации для улучшения пищеварения.

Воздействие наринэ "Живи ЗдорОво!" на организм при регулярном употреблении проверили во время клинических исследований, которые провели компания "Золотые луга" и Тюменский государственный медицинский университет.

Исследования стартовали в начале 2023 года и длились четыре месяца. Для участия были отобраны случайным образом 20 добровольцев в возрасте от 34 до 74 лет, с одним или несколькими хроническими заболеваниями, периодическими жалобами на пищеварение, некоторые из них – с повышенным или избыточным весом. Они употребляли по одному кисломолочному напитку ТМ "Живи здорОво!" в месяц, а в промежутках сдавали показательные анализы.

В последний, четвертый месяц участники употребляли наринэ. Необходимо было в течение 30 дней выпивать по 1 упаковке этого продукта объемом 0,45 литра в день, отмечая изменения в своем самочувствии.

"На фоне употребления наринэ у пяти человек купировалась изжога, у четырех – прошла отрыжка, у семи человек ушло чувство дискомфорта в животе. 16 участников отметили улучшение общего самочувствия, 11 человек – повышение работоспособности, еще трое отметили снижение веса. 11 участников зафиксировали купирование иных жалоб со стороны органов ЖКТ", - сообщила доцент кафедры терапии ТюмГМУ, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Федосеева.

Большинству участников очень понравился вкус и консистенция всех кисло-молочных продуктов, и все участники признали удобство использования для легкого перекуса в течение дня.

Как отметила Наталья Федосеева, включение в питание кисломолочного продукта "Наринэ", а также регулярный прием кисломолочных продуктов помогает уменьшить диспепсические (изжога, отрыжка, дискомфорт в животе) и иные жалобы со стороны органов ЖКТ, улучшает общее самочувствие, повышает работоспособность.

90% участников заявили, что планируют в дальнейшем продолжить прием кисломолочных продуктов на регулярной основе.

"Компания "Золотые луга" выпускает полностью готовый к употреблению напиток, который, в отличие, от аптечных аналогов, не требует соблюдения особых условий приготовления и годен к употреблению в течение 14 суток. "Наринэ" имеет классическую для кисломолочных напитков жирность 2,5%. В ассортименте представлены наринэ и наринэ со вкусом черника-клюква", - рассказала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.