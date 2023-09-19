Клубничный йогурт лидирует по популярности среди кисломолочных напитков

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Молочные и кисломолочные напитки пользуются особым спросом у потребителей среди прочих напитков. Такие данные публикуют аналитики сервиса доставки одного из крупнейших российских ритейлеров. При этом наиболее популярным является клубничный йогурт.

В исследование попали данные по онлайн-заказам в регионах присутствия сервиса с 1 января по 31 июля 2023 года. За семь месяцев россияне купили более 7 млн упаковок молочных и кисломолочных продуктов, из них более 230 тыс. упаковок клубничного йогурта. На втором месте - кефир 2,5% (более 220 тыс. бутылок).

Примечательно, что спрос сохранялся на протяжении всех сезонов: кисломолочку активно покупали зимой и весной, а летом охлажденный йогурт был одним из популярных напитков, чтобы охладиться, говорится в другом исследовании сервиса.

"Питьевой молочный йогурт – это универсальный продукт, который является низкокалорийным источником кальция, белка, калия, железа, витаминов А, С, группы В, а также содержит живые бактериальные культуры. Они улучшают микрофлору кишечника, которая, в свою очередь, влияет на иммунитет и общее самочувствие. Самое главное – это чтобы продукт был натуральным. Например, на нашем предприятии мы не используем искусственные добавки, консерванты и увеличители сроков годности, а в основе продукта – натуральное молоко-сырье высшего качества. Благодаря этому йогурт сохраняет все полезные свойства", - отмечает эксперт, начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

На тюменском предприятии также подтверждают востребованность йогурта со вкусом клубники. Пользователи отмечают умеренную сладость, однородную консистенцию, обращают внимание и на состав.

Добавим, что питьевой йогурт - это молочный продукт, который содержит гораздо меньшее количество лактозы, чем в молоке, и потому его могут употреблять в пищу люди, которые не могут пить обычное молоко из-за непереносимости лактозы.

А выдающийся ученый, лауреат Нобелевской премии Илья Мечников в ходе своих исследований выяснил, что молочнокислые бактерии йогурта помогают в борьбе с процессом преждевременного старения организма.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.