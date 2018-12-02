Тюменцы разрисуют шкаф в рамках проекта Культuritsa

Инициативная молодежь Тюмени проводит акцию "It is шкаф" в торговых центрах города. Тюменцам предлагают зайти в необычный шкаф и разрисовать его стены маркером. Мероприятие проходит в рамках международного проекта talk-форум Культuritsa, который запланирован на 9 декабря.
С помощью этой акции молодые тюменцы стремятся привлечь внимание к проекту и пригласить принять в нем участие. На форуме все желающие смогут посетить мастер-классы от экспертов из стран СНГ по направлениям: творчество, креативные индустрии, урбанистика, медиа и социальное предпринимательство, пишет "Мегатюмень".
Как рассказала руководитель проекта Дарья Ермакова, talk-форум Культuritsa будет проходить по шести творческим и креативным направлениям.
"История про шкаф о том, что даже в самой простой вещи кроется огромный потенциал и уйма всего интересного. Изначально он выглядит, как обычный предмет мебели, но, открыв его, можно увидеть, что он разрисован и креативно оформлен", — прокомментировала она.
Подать заявку на участие в форуме можно по ссылке: https://tmn-id.ru/projects/talk-forum-kuluritsa/.
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