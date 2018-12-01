Национальный форум "COMMUNITY" в Тюмени объединит молодых лидеров

Национальный форум молодых лидеров международного образования COMMUNITY пройдет в Тюмени 15-17 декабря. Его участники обсудят ключевые вызовы международного образования и пути их решения в рамках сессий по обмену опытом и тренингов.

Форум является крупнейшим молодежным межрегиональным мероприятием, полностью сфокусированным на роли интеграции российских и иностранных студентов во внутренней интернационализации вузов.

Участникам предложат два трека на русском и английском языках, каждый из которых фокусируется на определенной технологии эффективной интеграции местных и иностранных студентов. В разработке программы участвует крупнейшая в Европе организация в сфере интеграции местных и иностранных студентов и продвижения мобильности – Erasmus Student Network. Она объединяет более 40 стран и 500 секций. Россия вошла в ESN в 2014 году.

Впервые в Россию для участия Форума приедет президент ESN Жоао Пинто. Также в рамках форума пройдет панельная дискуссия с выпускниками Программы Фулбрайта Урало-Сибирского региона, пишет "АиФ в Западной Сибири".

Заявки на участие в форуме принимаются до 4 декабря на сайте проекта. Здесь же можно найти подробную информацию о мероприятии.

Форум проводится Тюменским государственным университетом и Erasmus Student Network-Russia при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Правительства Тюменской области. Работа Форума направлена на создание условий для формирования профессионального сообщества молодых лидеров и молодежных организаций в сфере международного образования.