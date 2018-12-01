Косплееры соберутся на масштабном конвенте вТюмени

Около 150 человек примут участие в косплей-конвенте 15-16 декабря в Тюмени, который состоится в рамках Гранд-финала открытого международного Кубка России по киберспорту. Призовой фонд составит 150 тыс. рублей.

Регистрация участников ведется на сайте Федерации компьютерного спорта России. Мероприятие будет проходить в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12). В качестве судей приглашены звезды косплея – Рей и Риоко и Майкл Мураки. Рей и Риоко – косплееры с большим стажем, участницы и победительницы множества фестивалей. Они неоднократно были в составе жюри конкурсов косплея на фестивалях разных городов России, а также отборочных туров международного косплей-ивента в Японии World Cosplay Summit, пишет ИА "Тюменская линия".

Майкл Мураки является многочисленным призером и победителем конвентов и фестивалей по всей России. Он входит в топ-10 косплееров, точно попавших в образ, по мнению журнала "Игромания".

Звездные гости не только будут оценивать участников, но и дадут автограф всем желающим, а также проведут мастер-классы. Зрителей также ждут тематические стенды, VR-площадки, GEEK- и ANIME-ярмарка и многое другое.