Тематические призы можно выиграть в приложении "Открой свою Тюменскую область"

Источник: группа "Открой свою Тюменскую область" ВКонтакте

Тематические подарки с местной символикой могут выиграть активные участники викторины о родном крае в приложении "Открой свою Тюменскую область". Список призов пополняется: например, появились теплые шапки и перчатки, рюкзак, термос и портативное зарядное устройство для телефона.

Вместе с новыми подарками можно набрать баллы на блокнот, поясную сумку, блокнот, кепку, кружку, чехол, термокружку и значки.

В игре можно соревноваться с друзьями, случайными соперниками и компьютерным игроком. Участникам предлагается сыграть 3 раунда по 3 вопроса в каждом. Отвечая на вопросы, они получают виртуальную валюту и в магазине приложения приобретают тематические призы, пишет "АиФ в Западной Сибири".

Организаторы также обещают скорое появление свитшотов, анораков и бомберов.

Напомним, в игре собраны более 5000 вопросов о регионе. Над ними работали участники клуба ЧГК, историки, филологи, краеведы и журналисты.