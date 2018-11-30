Специалист ФЦН завоевала награды городского турнира по зимнему плаванию

Фото предоставлено пресс-службой ФЦН

Специалист отдела внутреннего контроля Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Наталья Берг приняла участие в городских соревнованиях "Тюменская купель" на базе клуба закаливания и спортивного зимнего плавания "Кристалл". Она завоевала второе место в плавании на 25 метров в холодной воде и серебро в абсолютном первенстве по троеборью.

Как рассказала Наталья, организатором турнира выступила городская федерация закаливания и спортивного зимнего плавания. В троеборье спортсменам необходимо было преодолеть 1 км бегом в моржевой форме (с голым торсом), женщинам – отжиматься на время, мужчинам – подтягиваться, а также провести заплыв в проруби. Мужчины плавали 50 метров, женщины – 25

Женщин приняло участие в соревнованиях - 38, но мужчин было больше, так как этот вид спорта традиционно привлекает представителей сильного пола. Кроме того, на соревнованиях было много возрастных участников, в том числе старше 70 лет – они выступали в отдельной возрастной категории.

"Мы вместе с мужем начали заниматься моржеванием с сентября – всего три месяца, поэтому второе место в городских соревнованиях можно считать отличным результатом. В ледяной воде я провела около 21 секунды – за это время преодолела дистанцию. Температура воздуха была -15, температура воды +2. Рада, что успешно выполнила задание", - поделилась Наталья Берг.

Отметим, в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени активно поддерживают сотрудников, которые занимаются спортом и выступают на соревнованиях различного уровня. В ФЦН есть также своя спортивная команда "Горизонт".