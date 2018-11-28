Тюменские педагоги готовятся к балу

В Тюмени началась подготовка к Балу молодых педагогов. Почти 80 танцевальных пар выступят на традиционном мероприятии, которое состоится 25 января 2019 года. На этой неделе учителя, воспитатели и старшеклассники приступят к занятиям: познакомятся, пройдут командообразующие тренинги, определятся с танцевальными партнерами. А с 3 декабря по три раза в неделю в течение полутора месяцев будут изучать основы хореографии и истории, чтобы достойно вжиться в образы дам и кавалеров.

В этот раз на паркете исполнители представят публике 11 танцев, в том числе полонез, вальс и классические танцы разных стран мира.

"Каждый бал посвящен определенной тематике. Мы постараемся открыть 2019 год, который объявлен Годом театра в России, тематически. Идея уже сформирована, но до начала мероприятия мы держим её в тайне – хотим, чтобы событие стало приятным сюрпризом для всех гостей праздника", – рассказала куратор мероприятия, главный специалист Информационно-методического центра Тюмени Анна Атрашкевич.

В 2016 году мероприятие было приурочено к Году кино – педагоги перевоплощались в героев фильмов. В 2017-м проводился бал в тематике смены времен года. В 2018 году тематика "Летите, бабочки, летите" помогла обыграть идею передачи знаний – учителя и воспитатели вручали детям бабочек, которые символизировали определенные навыки.

Традиция проведения бала молодых педагогов зародилась в Тюмени семь лет назад. За годы его проведения число желающих поучаствовать в этом танцевальном событии возросло в несколько раз. Мероприятие приурочено ко Дню российского студенчества, который отмечается в России 25 января.