Тюменский театр кукол, филармония и тобольский драмтеатр получили гранты на постановку спектаклей в 2019 году

28 ноября в Большом зале правительства области состоялось торжественное вручение грантов Правительства Тюменской области в области театрального искусства. Из рук директора Департамента культуры Тюменской области Виктора Новакаускаса свои гранты получили учреждений культуры, в том числе входящие в Тюменское концертно-театральное объединение.

На постановку спектакля для детской аудитории – спектакль "Сказка с поворотами" грант получил Тюменский театр кукол.

На постановку спектакля, основанного на произведении русской или мировой классики – спектакль "Аленький цветочек" Аксакова грант получила Тюменская филармония.

"Это первый грант Правительства для филармонии, так как мы больше концертное учреждение и раньше не подавали заявку, - отметил директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов. – Но у нас появилась идея создать детский хореографический спектакль. Покажет его наш коллектив, ансамбль танца "Зори Тюмени" в новогодние каникулы".

На постановку спектакля, основанного на произведении русской или мировой классики – спектакль "Горе от ума" А. Грибоедова грант получил Тобольский драматический театр имени Ершова.

Тюменский Большой драматический театр не подавал заявку на вручение грантов, но не остался в стороне от происходящего. После официальной части награждения директор театра прочитал стихотворение "С днем театра". "Есть традиция на этом мероприятии показывать какие-то театральные номера, в этом году мне посчастливилось это сделать, - поделился Сергей Вениаминович. – Стихи были посвящены театральному искусству. В них заложены очень важные слова, которые помогают развиваться любому театру и делают нас добрее".

Отметим, что всего в департамент культуры Тюменской области поступило 12 заявок на получение государственной поддержки в форме субсидии на финансовое обеспечение гранта Правительства Тюменской области на осуществление театральных творческих проектов в Тюменской области.

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.