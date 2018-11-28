123 млн рублей на реализацию соцпроектов получили тюменцы из Фонда президентских грантов в 2018 году

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Тюменская область признана лидером в сфере работы с некоммерческими организациями на всероссийском уровне. На сегодня в регионе действует 900 социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). Они активно поддерживаются местными властями и успешно привлекают гранты на реализацию своих проектов.

О роли некоммерческих организаций в развитии социальной сферы сказал губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании координационного совета по вопросам развития и поддержки таких организаций. "СОНКО стали полноправными партнерами органов власти по многим социально значимым вопросам. Это и оказание помощи нуждающимся, и создание доступной среды для инвалидов, и поддержка семей в воспитании детей, формирование здорового образа жизни. И это очень важно", – обратился губернатор к участвовавшим в заседании общественникам.

Главная цель работы органов власти и общественности заключается в повышении качества жизни тюменцев, подчеркнул глава региона. Чтобы ее достичь, предстоит решить целый комплекс конкретных задач в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Основой общей работы должны стать эффективные социальные коммуникации, доверие и сотрудничество.

По словам директора областного департамента социального развития Ольга Кузнечевских, четыре из 900 СОНКО уже имеют статус исполнителей общественно полезных услуг. Консультационную, информационную, имущественную и финансовую поддержку тюменским СОНКО оказывают 8 региональных и 9 муниципальных ресурсных центров.

Если в 2017 году финансовую помощь для реализации социально-значимых проектов в регионе получили 110 СОНКО, то по плану на 2018 год таких организаций будет уже 157. Программы продержи некоммерческих организаций реализуют 46% муниципалитетов. В 2018 году 64 тюменских СОНКО стали победителями в конкурсах на получение грантов президента России. Общая сума полученных средств превысила 123 млн рублей.

"Как я уже отмечал в послании депутатам областной думы, любой проект, любая разумная инициатива, независимо от своего содержания и своих масштабов, не должна оставаться без адекватной поддержки. Единственный критерий, которым мы должны руководствоваться, – общественная польза, общее благо", – напомнил Александр Моор.

По словам губернатора, необходимо активизировать деятельность общественных советов, работающих в муниципалитетах региона. Он предложил координационному совету разработать и внедрить рейтинг муниципальных образований по реализации механизмов поддержки СОНКО и гражданских инициатив.

По информации https://admtyumen.ru