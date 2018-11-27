Тюменское отделение общества "Двуглавый Орел" выступает с федеральной инициативой по объективному мониторингу духовно-нравственного развития регионов

Фото предоставлено пресс-службой ТРО "Двуглавый орел"

Тюменская область, столица которой возглавила рейтинг городов России с самым высоким качеством жизни, признана лидером по развитию исторического парка "Россия – моя история". В Тюмени зафиксирована высокая посещаемость исторического парка школьниками, а благодаря поддержке властей дети со всей области имеют возможность посетить уникальные музейные экспозиции. Анализируя этот опыт, региональное отделение общества "Двуглавый Орел" впервые выступило с инициативой о внедрении объективного мониторинга духовно-нравственного развития субъектов РФ.

25 ноября в Москве состоялась конференция исторических парков "Россия - моя История". Общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел", один из основных партнеров проекта развития исторических парков в России, поддерживающий данную инициативу приняло активное участие в конференции. В числе выступающих были федеральные активисты общественной организации, а также руководитель тюменского регионального отделения, известный общественник и благотворитель Игорь Ракша. От имени "Двуглавого орла" он озвучил идею о введении 25-го критерия оценки деятельности губернаторов.

"В настоящее время существует 24 критерия оценки глав регионов, они охватывают развитие социальной инфраструктуры, экономические аспекты, строительство жилья и т.д. Однако в этом перечне не хватает объективной оценки духовно-нравственного состояния общества. Таким критерием может стать посещаемость детьми исторического парка "Россия – моя история". Если юные граждане приходят в исторический парк, значит, они духовно воспитываются, насыщаются знаниями, и они не допустят повторения событий 100-летней давности – ужасного кровавого переворота. Дети искренне смогут впитать историческую боль правды, чтобы выбрать правильный путь в жизни", - заявил Игорь Ракша.

Инициатива "Двуглавого Орла" повергла в шок своей простотой и эффективностью мониторинга лояльности руководителей регионов политике Президента России. Идея была воспринята с одобрением большинства, в том числе по той причине, что Тюменская область является лидером в стране по многим показателям развития, качества жизни, и в регионе, в том числе, фиксируется рекордная посещаемость исторического парка "Россия – моя история", высокий интерес со стороны не только взрослых, но в особенности школьников.

За год работы экспозиции успели посетить более 290 000 посетителей, основная часть – школьники и молодежь. А в рамках празднования годовщины со дня открытия в Тюмени парк принял своего 300 000-го посетителя. По словам директора тюменского исторического парка Павла Шафороста, посмотреть на масштабные экспозиции приезжают школьники не только из областной столицы, но и со всей Тюменской области.

"Департаменты культуры, образования и науки Тюменской области, глава региона единой командой берут на себя дополнительную нагрузку по доставке детей со всех муниципалитетов в Тюмень для посещения исторического парка. Технология отлажена, результат очевиден – поэтому тюменский опыт достоин подражания и транслирования на всю Россию", - отметил Игорь Ракша.

Он также рассказал, что в Тюмени реализуются другие эффективные меры по духовному, нравственному, патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Так, общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел" совместно с благотворительным фондом "Золотое детство", которое возглавляет Игорь Ракша, при сотрудничестве с компаниями и меценатами региона проводят акцию: дети, которые получают пятерки на уроках истории в школе, участвуют в розыгрыше и выигрывают ценные призы – смартфоны, смарт-часы и и.д. Классные руководители и директора школ, в которых замечены самые активные отличники, также поощряются.

"Наша главная цель – добиваться того, чтобы дети полюбили историю, знали ее и не допускали ошибок прошлого", - резюмировал Игорь Ракша.

Отметим, проведение конференции совпало с открытием выставки "Сокровища музеев России" из цикла "Россия – моя история", организованной Патриаршим советом по культуре. В одной экспозиции собраны сразу 280 художественных произведений из региональных собраний. География впечатляет: Владивосток, Барнаул, Феодосия, Ханты-Мансийск, Псков, Иваново, Тверь. Всего около 40 регионов прислали в Москву лучшие произведения из музейных коллекций. Автор идеи - митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

"Отчетливо бросалось в глаза опустение Красной площади и подходов к Мавзолею и громадная очередь к "Манежу". Река из людей текла к выставке, чтобы увидеть подлинные сокровища российских музеев, достояния национальной культуры, истинные ценности страны с тысячелетней историей. Это говорит о том, что общество постепенно выздоравливает, ведь люди хотят духовно развиваться, изучать свои корни, знакомиться с культурным и историческим наследием Великой России", - сообщил Игорь Ракша.