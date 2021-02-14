О романтических тайнах императорского дома можно узнать в историческом парке "Россия - моя история"

Тематическая экскурсия "Романтические истории императорского дома" впервые была показана посетителям 14 февраля в 2019 года. Экскурсия пользуется популярностью среди школьников старших классов и студентов. Многие, кто уже был у нас, рассказывают об этом своим друзьям и знакомым, сообщила жируналистам ИА "Тюменская линия" экскурсовод и методист парка Елена Платонова.

Всех желающих ждет рассказ о прекрасных дамах сердца императоров, о красивых и трагичных историях их любви. Особо всех трогает история Александра I и его супруги. Не остаются без внимания необычные факты о первых сосланных в Сибирь царских невестах, о "золушке" на российском троне, тайной любви Елизаветы Петровны, отметила Платонова.

Помимо увлекательных историй, гостям готовы предложить мастер-классы по правилам бального этикета, языку веера. Участники научатся правильно приглашать даму на танец, использовать секретный код для общения между дамами и кавалерами и сами попруют воспользоваться этими правилами на практике.

Экскурсия нацелена и на популяризацию семейных ценностей. В императорских семьях ценили в женщинах добродетель и скромность, затворнический образ жизни. Жена занималась домом и воспитанием детей. Много говорится о семейных праздниках, о том, что супруги должны весь путь пройти вместе, даже если наступают сложные времена.

"Я провожу параллели с нашим временем, делаю акцент на то, что семья — это важно. Привожу в пример слова императора Александра III: крепкая семья — основа крепкого государства. В наше время правительство тоже делает на этом акцент, помогает семьям, поддерживает рождаемость. Говорю о том, что нужно проводить время в кругу семьи, заниматься любимыми занятиями. В императорских семьях, несмотря на то, что император был занят, всегда было место семейным традициям и занятиям, кто-то устраивал домашние спектакли, кто-то костюмированные маскарады", - пояснила Елена Платонова.

Подать заявку на экскурсию "Романтические истории императорского дома" можно в любой день, экскурсия проводится как для одного человека, так и для семейной или туристической группы. Уточнить информацию и записаться на экскурсию можно по телефону +7-3452-68-11-11.