Формэйшн "Вера" в честь своего юбилея даст в Тюмени три концерта

11:07 28 ноября 2018
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Многократные чемпионы Мира и Европы по спортивным бальным танцам, финалисты популярного телепроекта Россия-1 – Формэйшн "Вера" приглашает тюменцев на новое шоу "20 лет побед!", приуроченное к юбилею команды. Праздничный концерт состоится 18, 19 и 20 декабря в 18:45 во Дворце культуры "Нефтяник".

Команда представит свои лучшие номера, а также подарит тюменскому зрителю новые композиции при участии оркестра "Золотая труба". Новая европейская программа, с которой "Вера" выиграла 24 ноября 2018 года Чемпионат мира в Венгрии, также станет центральным событием юбилейного концерта.

Билеты на шоу 19 и 20 декабря можно приобрести в кассах  ДК "Нефтяник",  драмтеатра, филармонии или на сайте.  На 18 декабря выпущена специальная серия билетов-открыток - их можно купить В Центре спортивного танца - +7(982)911-04-10 (50 лет ВЛКСМ, 91)

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Теги: концерты , спортивные бальные танцы , шоу
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