В эти выходные тюменцев приглашают на выставку-ярмарку "Новогодье"

Первые выходные декабря обещают быть насыщенными на события. Так, Музейный комплекс им. И.Я. Словцова решил порадовать тюменцев масштабной выставкой-ярмаркой "Новогодье". Погрузиться в атмосферу веселой и оживленной ярмарки, которая пройдет 1 и 2 декабря, смогут все желающие. Вход на мероприятие свободный. Начало в 12:00.

Именно здесь лучшие мастера художественных промыслов и ремесел представят свои работы и проведут мастер-классы для всех желающих.

Кроме того, в программе: презентация музейной программы "Moroz 20-19", продажа новогодних абонементов, фотосессия с валенками-великанами, открытка Деду Морозу. А еще посетителей ожидает встреча с главным зимним волшебником и сказочными персонажами.

В первый день ярмарки, 1 декабря, в 14:00 состоится кукольное представление "Мишкина ёлка". Стоимость билета: 150 рублей до 1 декабря, в день спектакля — 200 рублей.

Узнать подробности можно в официальной группе Тюменского музейно-просветительского объединения.