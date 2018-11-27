В "Орфее" в честь Дня матери провели несколько концертов

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Праздничные программы в честь Дня матери провел Дом культуры "Орфей" для жителей микрорайонов Мыс, Верхний Бор и Березняки.

Одной из них стала программа "Мама – как много в этом слове". На сцене были представлены номера коллаборации. Ансамбль танца "Атриум" показал "Танец с мамами", вокальная студия "Орфей" исполнила песню "Бумажный самолётик", кроме того, выступили театральная студия "Бродвей" и ансамбль танца "Атриум" с постановкой "Мама, отведи меня в детство".

Зрителей порадовали своими вокальными номерами гости из Исетска - трио "Кутерьма", Александр Царёв и Елена Капрлюк, творческие коллективы ДК "Орфей", в том числе образцовый любительский коллектив цирк-студия "Икар" и хор детской песни "Зоренька".

Также ДК "Орфей" провел программу "Дорогой и единственной посвящается". В мероприятии принимали участие жители микрорайонов "Березняки" и "Верхний Бор", а также дети и подростки, обучающиеся в школе № 45.

В честь мам прозвучали поздравления, а вокальные и хореографические коллективы, среди которых клуб общения (волонтерское движение) "Молодежка", ансамбль современного танца "Феномен", студия эстрадной песни "Домисолька", студия танца "Феномен +", хор народной песни "Жемчужные узоры", детский хор народной песни "Сибирские зори" и вокальный ансамбль "Солиолис" исполнили свои самые яркие номера.