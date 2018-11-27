В Тюмени выяснят, кто круче: снегурочки или эльфы

Фото: ЦКиТ

Городской конкурс нового формата запустил Дом культуры и творчества "Торфяник". Именно он поможет ответить на самый волнующий вопрос: кто лучший помощник Деда Мороза - снегурочки или эльфы?

В состязании могут принять участие ребята в возрасте от 5 до 14 лет. Мероприятие пройдет 27 декабря. Участников разделят на несколько категорий. Первыми выступят в 12 часов "бэйбики" в возрастной категории от 5 до 7 лет. Следующими - дети в возрасте от 8 до 11 лет в 13 часов 30 минут. И последними покажут себя "юниоры" в возрасте от 12 до 14 лет в 15 часов.

Церемония награждения по всем возрастным категориям состоится в этот же день, 27 декабря, в 16 часов 30 минут.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 декабря в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26), а также заявку можно отправить на адрес электронной почты dktorfjanik@mail.ru с пометкой "для Каюкова А.И.".

В рамках конкурса ребята представят свою визитную карточку, презентуют костюм-образ, затем поучаствуют в интеллектуальном конкурсе "Случайный вопрос от волшебника" и расскажут стихотворение на новогоднюю тематику, либо представят творческий номер на тему "Помощник (ца) Деда Мороза".

Профессиональное жюри определит участников по номинациям, среди которых "Снегурочка – новогоднее очарование" и "Новогодний эльф – снежный бум". Победителю конкурса присудят титул "Снегурочка – 2019" и "Новогодний эльф – 2019". Участников наградят дипломами, памятными сувенирами и сладкими призами.

Участникам конкурса необходимо оплатить организационный взнос в размере 500 рублей. Интересующие подробности можно уточнить по телефону 8 (3452) 45-83-28 и в официальной группе "ВКонтакте".