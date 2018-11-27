В Тюмени зальют более сотни кортов и ледовых площадок

В Тюмени для зимнего отдыха планируется подготовить 116 кортов и ледовых площадок, сообщают в городском департаменте по спорту и молодежной политике. Узнать об их расположении и графике работы тюменцы могут на портале "Тюмень — наш дом".

А пока всех приглашают на мастер-класс по подготовке хоккейных кортов и ледовых площадок к работе в зимний период. Практическое занятие на базе спортивной школы "Водник" пройдет 30 ноября с 14:00.

Специалисты продемонстрируют собравшимся технику заливки ледового покрытия и расскажут об особенностях заливки открытых ледовых спортивных объектов.

К участию в мероприятии приглашаются руководители и представители управляющих компаний, ТСЖ, подрядчики, осуществляющие заливку ледовых площадок во дворах, а также представители служб заказчика по благоустройству административных округов, спортшкол и других образовательных учреждений, отвечающих за подготовку открытых ледовых площадок на территории спортивных объектов.

Уточнить график заливки ледовых площадок на спортивных объектах Тюмени можно по телефону 46-47-19.