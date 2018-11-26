В вопросах ответственности за водоснабжение многоквартирных домов помогли разобраться специалисты УК "Благо"

Специалисты управляющей компании "Благо" помогли разобраться в вопросе, кто отвечает за отдельные участки водоснабжения в случае их поломки. Нюансов оказалось много.

Основными действующими лицами в этом вопросе выступают собственники или жильцы дома, управляющая компания и ресурсоснабжающая организация, то есть, так называемый поставщик услуг.

Итак, собственники жилых помещений ответственны за те части труб горячего и холодного водоснабжения, которые расположены после перекрывающих вентилей, а также за всю сантехнику в квартирах. В некоторых домах вентилей может не быть. Тогда граница ответственности жителя — сварочный шов на отводе трубы от стояка.

Управляющая компания отвечает за все коммуникации после общедомового счетчика, а также включая его сам: стояки, отходящие от них трубы и перекрывающие вентили на этих трубах. Вентили, как правило, находятся в квартирах, но за их эксплуатацию отвечает управляющая компания.

Поставщик услуг отвечает за все коммуникации, которые находятся за пределами дома. Его ответственность заканчивается в точке соединения общедомового счетчика воды с водопроводной сетью, входящей в дом.

Управляющая компания "Благо" заботится о благополучии вверенных домов, а также о жильцах, проживающих в них. "Мы стремимся сделать максимум, чтобы обеспечить комфорт и удобство для горожан. Конфликтных ситуаций, связанных с какими-то сбоями в работе водоснабжения, у нас не возникает", – отметила директор УК "Благо" Наталья Бахманова.