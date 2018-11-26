Формейшн "Вера" вновь стала чемпионом мира в европейской программе

Фото: Helmut Roland

Тюменская команда Формейшн "Вера" стала чемпионом мира-2018 в европейской программе, подтвердив свой золотой статус в Венгрии. Соревнования проходили 24-25 ноября в городе Печ.

В Венгрии команда "Вера" представила программу "Лига чемпионов" и в четвертый раз завоевала титул чемпиона мира. Вторая российская команда из Уфы "Триумф" уступила тюменцам и заняла второе место. Braunschweiger TSC из Германии завоевали бронзу. Также конкуренцию танцорам составляли две команды из Венгрии и еще одна немецкая команда.

Главный тренер команды формейшн Алексей Литвинов в интервью венгерским журналистам рассказал о том, что Венгрия встретила российских танцоров очень тепло, зрители очень поддерживали выступающих, и танцевать в такой позитивной атмосфере ребятам было очень приятно и комфортно.