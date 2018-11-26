Формейшн "Вера" вновь стала чемпионом мира в европейской программе

Тюменская команда Формейшн "Вера" стала чемпионом мира-2018 в европейской программе, подтвердив свой золотой статус в Венгрии. Соревнования проходили 24-25 ноября в городе Печ.
В Венгрии команда "Вера" представила программу "Лига чемпионов" и в четвертый раз завоевала титул чемпиона мира. Вторая российская команда из Уфы "Триумф" уступила тюменцам и заняла второе место. Braunschweiger TSC из Германии завоевали бронзу. Также конкуренцию танцорам составляли две команды из Венгрии и еще одна немецкая команда.
Главный тренер команды формейшн Алексей Литвинов в интервью венгерским журналистам рассказал о том, что Венгрия встретила российских танцоров очень тепло, зрители очень поддерживали выступающих, и танцевать в такой позитивной атмосфере ребятам было очень приятно и комфортно.
"Главное правило для нашей команды – тренироваться каждый день, вкладывая все силы, возможности, работать от всего сердца, стараться из всего извлечь знания и находить новое, чтобы подчеркнуть индивидуальность пар, находить возможность брать уроки у лучших педагогов. Именно это помогает быть на высоком уровне, добиваться результатов. Мы выступали в Венгрии также в 2016 году и тоже стали чемпионами. При этом команды, которые остались позади нас – из Германии, Венгрии, России – очень сильные, они любят свое дело, развивают это направление танцевального спорта и также делают максимум, чтобы добиваться отличных результатов", – отметил Алексей Литвинов.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru