Тюменская область вошла в десятку наименее пьющих регионов России

Сразу на десять пунктов поднялась Тюменская область в "Национальном рейтинге трезвости субъектов РФ", подготовленным федеральным проектом "Трезвая Россия" и ВГТРК.

Авторы рейтинга отмечают, что национальный рейтинг трезвости — это целенаправленный научно-практический мониторинг антиалкогольной работы каждого из 85 субъектов России, который выявляет и сравнивает масштабы негативных последствий от незаконного оборота алкогольной продукции и злоупотребления алкоголя среди граждан

В первой десятке наименее "пьющих" регионов оказались Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Белгородская область, Тюменская область, Ставропольский край, Волгоградская область и Республика Калмыкия.

Последние пять строчек рейтинга занимают Республика Коми, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский автономный округ. Согласно проведенному исследованию, эти регионы следует относить к наиболее "пьющим".

Как сообщает пресс-служба "Трезвой России", при составлении рейтинга использовались следующие критерии: число умерших от отравления алкоголем, численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы, число преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, региональный объем всей проданной алкогольной продукции в литрах чистого спирта, число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции, а также сила регионального антиалкогольного законодательства (показатель включает количество часов запрета продажи алкоголя в сутки и количество дней в году, когда полностью запрещена продажа алкогольной продукции).

Отметим, что рейтинг формируется уже на протяжении четырех лет. В этом году Тюменская область на 7-й строчке, годом ранее наш регион занимал в нем 17-ю строчку, в 2016 году — 15-е место, в 2015 году — 33-е место.