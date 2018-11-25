В Омутинском районе воспитанников детдомов готовят к самостоятельной жизни

В Омутинском районе применяют специально разработанный комплекс мер подготовке к самостоятельной жизни воспитанников детских домов и детей из замещающих семей "Шаг в будущее".

На базе общеобразовательных школ Омутинского района действует профориентационный подростковый клуб "Спутник", в рамках которого проводится профессиональная диагностика подростков, составляется профориентационный "портрет" подростка с учетом его способностей и выявленных личностных ресурсов. Также в школах проводят занятия финансовой грамотности. Детей и подростков учат составлять семейный бюджет, эффективно расходовать денежные средства. Занятия проводятся с использованием нетрадиционных методик, деловых игр, экскурсий, сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

Кроме того, на базе районного центра для несовершеннолетних в с. Омутинское оборудована тренировочная комната социально-бытовой адаптации, где ребята тренируются в бытовых навыках, практикуются в ведении домашнего хозяйства, самообслуживании. Подростки учатся самостоятельно пользоваться стиральной машиной - автоматом, кухонным оборудованием, техникой для уборки и т.д.