Более 800 тюменцев получают актуальную профессию по нацпроекту "Демография"

Более восьмисот тюменцев являются участниками федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" в Тюменской области, благодаря чему получают востребованную на рынке труда специальность.
Чаще всего жители Тюменской области выбирают такие программы обучения, как управление персоналом, специалист по социальной работе, бухгалтер для крупного и малого бизнеса, логопедия, специалист по пожарной профилактике и другие.
Подробный перечень образовательных программ, информацию о том, кто может стать участником и порядок оформления подачи заявки можно посмотреть на портале "Работа России".
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