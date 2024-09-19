Более 800 тюменцев получают актуальную профессию по нацпроекту "Демография"

Более восьмисот тюменцев являются участниками федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" в Тюменской области, благодаря чему получают востребованную на рынке труда специальность.

Чаще всего жители Тюменской области выбирают такие программы обучения, как управление персоналом, специалист по социальной работе, бухгалтер для крупного и малого бизнеса, логопедия, специалист по пожарной профилактике и другие.

Подробный перечень образовательных программ, информацию о том, кто может стать участником и порядок оформления подачи заявки можно посмотреть на портале "Работа России".